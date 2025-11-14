В Скопине горела квартира
В Скопине заметили возгорание. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный». По словам очевидцев, горела квартира на улице Комарова. Уточняется, что огонь уже потушили приехавшие на место пожарные. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока неизвестна.
Фото: Скопин народный