В Рязанской области в ДТП разбился мотоциклист
В Рязанской области в ДТП разбился мотоциклист. Об этом 14 ноября сообщили в Telegram-канале «Скопингаген».
Авария случилась на пересечении улиц Рязанской и Пушкина в Скопине. Судя по фото, столкнулись мотоцикл и легковушка.
22-летний водитель двухколесного транспортного средства после аварии доставлен в больницу. Отмечается, что он получил переломы.
Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Скопин Народный»