В Рязанской области в ДТП разбился мотоциклист

Авария случилась на пересечении улиц Рязанской и Пушкина в Скопине. Судя по фото, столкнулись мотоцикл и легковушка. 22-летний водитель двухколесного транспортного средства после аварии доставлен в больницу. Отмечается, что он получил переломы. Официальная информация уточняется.