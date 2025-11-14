В Рязанской области утвердили увеличение выплаты контрактникам до 2 миллионов

В Рязанской области увеличили в два раза размер единовременной выплаты контрактникам. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства в пятницу, 14 ноября. Размер единовременной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, увеличили до двух миллионов рублей. Ранее сообщалось, что единовременную выплату контрактникам планируют увеличить. Напомним, летом 2025 года региональную выплату увеличили с 400 тысяч рублей до одного миллиона рублей.