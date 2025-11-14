В Рязанской области произошло массовое ДТП

ДТП произошло 13 ноября, примерно в 13:20, возле дома № 69А по улице Владимировка в Ряжске. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого был 72-летний местный житель, столкнулся с КамАЗом, под управлением 54-летнего ростовчанина, и припаркованным ВАЗ-2110. В результате водителю «Гранты» потребовалась медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.