В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень опасности в регионе объявили из-за сильного ветра, порывами до 17 метров в секунду, надвигающегося снега и гололедицы и понижения температуры до -7 градусов. Предупреждение о ветре будет действовать до 23:00 15 ноября, снеге — до 00:00 16 ноября, понижении температуры — 00:00 15 ноября.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

