Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 14/11 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.12 14/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 171
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 655
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 963
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 322
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень опасности в регионе объявили из-за сильного ветра, порывами до 17 метров в секунду, надвигающегося снега и гололедицы и понижения температуры до -7 градусов. Предупреждение о ветре будет действовать до 23:00 15 ноября, снеге — до 00:00 16 ноября, понижении температуры — 00:00 15 ноября.

В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Желтый уровень опасности в регионе объявили из-за сильного ветра, порывами до 17 метров в секунду, надвигающегося снега и гололедицы и понижения температуры до -7 градусов.

Предупреждение о ветре будет действовать до 23:00 15 ноября, снеге — до 00:00 16 ноября, понижении температуры — 00:00 15 ноября.