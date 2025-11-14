В Рязани восстановили движения троллейбусов по прежним маршрутам

Движение троллейбусов №№ 3 и 10 восстановлено по прежним маршрутам. Ранее в связи с отключением электроэнергии маршруты указанных троллейбусов были временно изменены. Напомним, на 11 улицах в Рязани отключили свет.