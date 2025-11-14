Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 14/11 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.12 14/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 164
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 641
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 956
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года
Ветерана поздравила замглавы администрации Евгения Власова. Она вручила Гавриловой цветы и подарок. Рязанка родилась 14 ноября 1923 года в деревне Андреевка Сараевского района. Она окончила шесть классов и уехала учиться на ткачиху в город Раменское Московской области, там же начала работать. В начале войны Мария Гаврилова загружала продовольствием эшелоны. В 1942 году ушла на фронт. Служила зенитчицей в зенитно-артиллерийском полку. Ей было присвоено звание ефрейтора. Участвовала в боевых действиях на Западном Украинском фронте. Победу встретила в Германии.

В Рязани 14 ноября ветерану Великой Отечественной войны Марии Гавриловой исполнилось 102 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ветерана поздравила замглавы администрации Евгения Власова. Она вручила Марии Гавриловой цветы и подарок.

Рязанка родилась 14 ноября 1923 года в деревне Андреевка Сараевского района. Она окончила шесть классов и уехала учиться на ткачиху в город Раменское Московской области, там же начала работать.

В начале войны Мария Гаврилова загружала продовольствием эшелоны. В 1942 году ушла на фронт. Служила зенитчицей в зенитно-артиллерийском полку. Ей было присвоено звание ефрейтора. Участвовала в боевых действиях на Западном Украинском фронте. Победу встретила в Германии.

После окончания войны Мария Гаврилова 15 лет отработала в колхозе в деревне Андреевка. В 1960-х годах переехала в Рязань, работала на комбайновом заводе и в поликлинике № 5.

Она награждена множеством медалей и грамотой «Отличный стрелок».

Решением гордумы ветерану присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».