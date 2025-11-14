В Рязани ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года

В Рязани 14 ноября ветерану Великой Отечественной войны Марии Гавриловой исполнилось 102 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ветерана поздравила замглавы администрации Евгения Власова. Она вручила Марии Гавриловой цветы и подарок.

Рязанка родилась 14 ноября 1923 года в деревне Андреевка Сараевского района. Она окончила шесть классов и уехала учиться на ткачиху в город Раменское Московской области, там же начала работать.

В начале войны Мария Гаврилова загружала продовольствием эшелоны. В 1942 году ушла на фронт. Служила зенитчицей в зенитно-артиллерийском полку. Ей было присвоено звание ефрейтора. Участвовала в боевых действиях на Западном Украинском фронте. Победу встретила в Германии.

После окончания войны Мария Гаврилова 15 лет отработала в колхозе в деревне Андреевка. В 1960-х годах переехала в Рязань, работала на комбайновом заводе и в поликлинике № 5.

Она награждена множеством медалей и грамотой «Отличный стрелок».

Решением гордумы ветерану присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».