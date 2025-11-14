В Рязани столкнулись две легковушки

Как рассказали очевидцы, ДТП произошло 14 ноября на пересечении улиц Щорса и Нахимова. На кадрах видно, что у одной из легковушек поврежден бампер. Очевидцы отметили, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Автомобили убрали с дороги, проезд свободен, уточнили рязанцы. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Фото взято из группы «ПУВР» в «ВК»