В Рязани столкнулись две «Газели»
Отмечается, что авария случилась 14 ноября около ТЦ «Марко Молл». «Газели» получили механические повреждения, у одной из них разбилась фара. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани столкнулись две «Газели». Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что авария случилась 14 ноября около ТЦ «Марко Молл». «Газели» получили механические повреждения, у одной из них разбилась фара.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.