В Рязани образовались 9-балльные пробки
Заторы образовались на Первомайском проспекте, улицах Чкалова, Дзержинского, Семинарской, Ленина, Есенина, Кудрявцева, Спортивной Новой, Циолковского, Горького, Грибоедова, Радиозаводской. Пробки образовались также на Касимовском, Московском, Куйбышевском шоссе, Окружной дороге и проезде Яблочкова.
В Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».
