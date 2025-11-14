В Рязани обновили крышу ЦДТ «Приокский»

В Центре детского творчества «Приокский» в Рязани завершился ремонт крыши. Об этом сообщила администрация города. Это первый капитальный ремонт крыши в здании, построенном в 1950-х годах. Теперь крыша полностью обновлена: сделаны гидроизоляция и утепление, уложены новые слои покрытия, а также установлены системы для отвода воды и задержания снега. Работы завершились раньше срока и до начала дождливого сезона. Ремонт обошелся в 5,4 миллиона рублей, а гарантия на выполненные работы составляет 3 года. В будущем планируется отремонтировать фасад здания и благоустроить прилегающую территорию.

Фото: Администрация Рязани