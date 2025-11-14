Рязань
В России предложили по камерам проверять наличие техосмотра у автомобилей
ТО обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков. Однако, по данным «Ъ», большая часть машин ездит без подтверждающих проверку документов. Эксперты считают, что ввести автоматическую проверку наличия техосмотра необходимо. По мнению представителя ассоциации операторов техосмотра Александра Васильева, это решение повысит безопасность на дорогах. Фиксация нарушения, связанного с ТО, может начаться в конце 2026 года.

В России предложили по камерам проверять наличие техосмотра у автомобилей. С соответствующей инициативой выступил Российский союз автостраховщиков (РСА), передал 14 ноября «Ъ».

Сказано, что техосмотр обязателен для легковых такси, автобусов и грузовиков. Однако, по данным газеты, большая часть машин ездит без подтверждающих проверку документов.

Эксперты считают, что ввести автоматическую проверку наличия техосмотра необходимо. По мнению представителя ассоциации операторов техосмотра Александра Васильева, это решение повысит безопасность на дорогах.

Фиксация нарушения, связанного с ТО, может начаться в конце 2026 года.