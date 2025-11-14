В Пронском районе у иностранца выявили поддельный патент на работу

В Пронском районе полицейские нашли у иностранца поддельный патент на работу. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, за рулем которой сидел 38-летний мужчина из одной из стран Средней Азии, живущий в Скопине. При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности его патента.

Документ отправили на экспертизу, и выяснили, что он фальшивый. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

За использование поддельного документа мужчине может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, принудительных работ на срок до одного года или лишения свободы на аналогичный срок.

Фото: Рязанская полиция