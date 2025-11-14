В Москве подросток поджег кинозал во время сеанса

В Москве 16-летний подросток поджёг во время сеанса зал в кинотеатре ТЦ «Авиапарк». Об этом пишет телеграм-канал «Плохие новости».

По предварительным данным, юноша пронес с собой канистру с бензином, облил кресла и поджег их, что вызвало панику среди зрителей.

Уточняется, что никто не пострадал и все успели эвакуироваться.

Многие жаловались на отсутствие сигнала тревоги — люди узнали о пожаре только после того, как в зале отключили фильмы.

Подросток был задержан, и следствие предполагает, что он мог действовать по указанию мошенников.

Фото: Плохие новости 18+