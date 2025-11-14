В Касимове нашли старинные монеты

Отмечается, что одна из находок датируется 1735 годом. На аверсе монеты изображен герб — двуглавый орел с поднятыми вверх распущенными крыльями. На реверсе — в три строки надпись «Полушка 1735». Такие копейки чеканили во времена правления (1730-1740 годы) императрицы Анны Иоанновны. Вторая монета сильно пострадала, но на реверсе угадываются буква, А и римская цифра II. Благодаря этому можно предположить, что это копейка времен правления Александра II.

В Касимове нашли старинные монеты. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на кинопарк «КасимовФильм».

Фото: кинопарк «КасимовФильм»