ЦБ USD 80.6 -0.69 14/11
ЦБ EUR 93.7 -0.49 14/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 14/11 15:00
Нал. EUR 94.30 / 95.12 14/11 15:00
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 152
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 615
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 945
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 276
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Касимове нашли старинные монеты
В Касимове нашли старинные монеты. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на кинопарк «КасимовФильм».

Отмечается, что одна из находок датируется 1735 годом. На аверсе монеты изображен герб — двуглавый орел с поднятыми вверх распущенными крыльями. На реверсе — в три строки надпись «Полушка 1735». Такие копейки чеканили во времена правления (1730-1740 годы) императрицы Анны Иоанновны.

Вторая монета сильно пострадала, но на реверсе угадываются буква, А и римская цифра II. Благодаря этому можно предположить, что это копейка времен правления Александра II.

Фото: кинопарк «КасимовФильм»