В Кабардино-Балкарии ребенок подавился и умер в школе

В Кабардино-Балкарии трагически завершился инцидент в одной из школ города Нарткала, где учащийся седьмого класса скончался после того, как подавился во время приема пищи. Об этом 14 ноября сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.

По информации ведомства, мальчик 2012 года рождения потерял сознание во время еды. Несмотря на усилия сотрудников школы оказать первую помощь, спасти жизнь ребенку не удалось. Предполагается, что причиной смерти стала асфиксия.

Следственные органы начали проверку обстоятельств произошедшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ход доследственной проверки находится под контролем руководителя следственного управления по Кабардино-Балкарской Республике.