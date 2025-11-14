Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
ЦБ USD 80.6 -0.69 14/11
ЦБ EUR 93.7 -0.49 14/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 14/11 15:00
Нал. EUR 94.30 / 95.12 14/11 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 152
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 615
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 945
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 276
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Кабардино-Балкарии ребенок подавился и умер в школе

В Кабардино-Балкарии трагически завершился инцидент в одной из школ города Нарткала, где учащийся седьмого класса скончался после того, как подавился во время приема пищи. Об этом 14 ноября сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.

По информации ведомства, мальчик 2012 года рождения потерял сознание во время еды. Несмотря на усилия сотрудников школы оказать первую помощь, спасти жизнь ребенку не удалось. Предполагается, что причиной смерти стала асфиксия.

Следственные органы начали проверку обстоятельств произошедшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ход доследственной проверки находится под контролем руководителя следственного управления по Кабардино-Балкарской Республике.