Депутат Госдумы от Рязанской области Макаров заявил, что Чебурашка — еврей
Во время обсуждения бюджета в Госдуме глава комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем, поскольку апельсины в СССР поставляли только из Израиля. Он отметил, что мультгерой приехал в ящике с апельсинами. Другие депутаты возразили, что фрукты также поступали из Испании и Марокко, но Макаров ответил, что марокканские были мандаринами, а из Испании апельсины не везли. Спор возник во время обсуждения бюджета на конкурс «Родная игрушка», направленный на поиск российских аналогов популярных зарубежных игрушек.

Во время обсуждения бюджета в Государственной думе депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров сделал заявление, что Чебурашка был евреем. Он объяснил свою позицию тем, что апельсины в Советский Союз поставляли исключительно из Израиля, передает MK.ru.

«Чебурашка-то еврей», — отметил Макаров, добавив, что мультгерой приехал в ящике с апельсинами.

Однако другие депутаты попытались оспорить данное утверждение, напомнив, что апельсины также поступали из Испании и Марокко. Макаров, в свою очередь, категорически отверг эти предположения, заявив, что марокканские фрукты были мандаринами, а из Испании в те годы апельсинов не привозили.

«Чебурашка не испанец», — подчеркнул он, призвав коллег перепроверить информацию о поставках фруктов в Советский Союз.

Спор о национальности Чебурашки разгорелся на фоне обсуждения поправки в бюджет, которая предполагает выделение средств на конкурс «Родная игрушка». Депутаты рассчитывают найти достойную российскую замену таким известным игрушкам, как Лабубу и другим международным хитам.

Фото: Телеканал «Россия 1»