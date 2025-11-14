Во время обсуждения бюджета в Государственной думе депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров сделал заявление, что Чебурашка был евреем. Он объяснил свою позицию тем, что апельсины в Советский Союз поставляли исключительно из Израиля, передает MK.ru.
«Чебурашка-то еврей», — отметил Макаров, добавив, что мультгерой приехал в ящике с апельсинами.
Однако другие депутаты попытались оспорить данное утверждение, напомнив, что апельсины также поступали из Испании и Марокко. Макаров, в свою очередь, категорически отверг эти предположения, заявив, что марокканские фрукты были мандаринами, а из Испании в те годы апельсинов не привозили.
«Чебурашка не испанец», — подчеркнул он, призвав коллег перепроверить информацию о поставках фруктов в Советский Союз.
Спор о национальности Чебурашки разгорелся на фоне обсуждения поправки в бюджет, которая предполагает выделение средств на конкурс «Родная игрушка». Депутаты рассчитывают найти достойную российскую замену таким известным игрушкам, как Лабубу и другим международным хитам.
Фото: Телеканал «Россия 1»