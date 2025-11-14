В Чучковском муниципальном округе утвердили новые герб и флаг

В символах изменили корону, которая демонстрирует административный статус. Лежащие за щитом серебряный меч (символ воинской доблести) и пучок золотых хлебных колосьев (символ земледелия и плодородия) по-прежнему обозначают ратные и мирные дела жителей округа в прошлом и настоящем.