Стало известно, сколько резервистов призовут в России для охраны заводов

Отмечается, что около 4000 человек планируют призвать для обороны критически важных объектов — электростанций, НПЗ и прочих энергообъектов по всей стране. По данным канала, первые добровольческие отряды уже начали формировать. Резервисты пройдут ускоренное обучение и будут служить в своих регионах — в составе мобильных групп по три человека: водитель, пулеметчик и старший экипажа, подключенный к локаторам.

Стало известно, сколько резервистов призовут в России для охраны заводов. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что около 4000 человек планируют призвать для обороны критически важных объектов — электростанций, НПЗ и прочих энергообъектов по всей стране.

По данным канала, первые добровольческие отряды уже начали формировать.

Резервисты пройдут ускоренное обучение и будут служить в своих регионах — в составе мобильных групп по три человека: водитель, пулеметчик и старший экипажа, подключенный к локаторам.