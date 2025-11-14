Стало известно о спасении пассажирки в электричке Москва — Рязань

Стало известно о спасении пассажирки в электричке Москва — Рязань. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ЦППК.

Инцидент произошел в октябре. Дежурная по вагону — кассир-контролер Фазимат Волошина из Рыбного готовилась к отправлению поезда на Рязань с Казанского вокзала. К ней обратился пассажир и сообщил, что в вагоне стало плохо женщине.

«Девушка была в полуобморочном состоянии, даже зрачки плохо реагировали на свет. Я заговорила с ней. Во время разговора она потеряла сознание. Мы быстро сориентировались, оказали первую помощь, вызвали медиков», — отметила Фазимат Волошина.

Позже выяснилось, что у девушки обострилось хроническое заболевание. Дежурная по вагону оказала ей первую помощь. Затем приехала скорая. Пассажирка смогла продолжить поездку.

В октябре Фазимат Волошина получила премию за профессионализм. Спустя несколько дней после инцидента пассажирка поблагодарила ее.