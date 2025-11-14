Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 14/11 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.12 14/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 164
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 641
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 956
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Стало известно, кто станет владельцем домовых чатов в MAX
Официальными владельцами домовых чатов в мессенджере MAX назначат региональные органы строительного надзора. Это решение призвано обеспечить стабильную работу каналов связи жильцов и повысить безопасность в ЖКХ. Закрепление надзорных органов за чатами гарантирует их функционирование независимо от управляющих компаний. Платформа разрабатывается совместно с Минстроем и регионами, выбор MAX обоснован необходимостью цифровой безопасности. В чатах внедрят инструменты защиты от мошенников и сервисы для граждан, что поможет предотвратить утечки персональных данных, характерные для нерегулируемых платформ.

Официальными владельцами домовых чатов в мессенджере MAX будут назначены региональные органы строительного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. Данное решение принято для обеспечения стабильной работы официальных каналов связи жильцов и повышения уровня безопасности в сфере ЖКХ.

В министерстве пояснили, что закрепление представителей жилищного надзора в качестве владельцев чатов позволит гарантировать их функционирование независимо от деятельности управляющих компаний. Разработка новой платформы осуществляется создателями MAX совместно с Минстроем при участии всех российских регионов.

Выбор мессенджера MAX обусловлен необходимостью обеспечения безопасности цифровой среды в сфере ЖКХ. В чатах будут реализованы специальные инструменты для защиты от мошенников и внедрены полезные для граждан отраслевые сервисы. Эта мера также направлена на предотвращение утечек персональных данных, которые возможны при использовании нерегулируемых сторонних площадок.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что домовой чат в MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года. По его словам, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp.