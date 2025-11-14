Стало известно, кто станет владельцем домовых чатов в MAX

Официальными владельцами домовых чатов в мессенджере MAX назначат региональные органы строительного надзора. Это решение призвано обеспечить стабильную работу каналов связи жильцов и повысить безопасность в ЖКХ. Закрепление надзорных органов за чатами гарантирует их функционирование независимо от управляющих компаний. Платформа разрабатывается совместно с Минстроем и регионами, выбор MAX обоснован необходимостью цифровой безопасности. В чатах внедрят инструменты защиты от мошенников и сервисы для граждан, что поможет предотвратить утечки персональных данных, характерные для нерегулируемых платформ.

Официальными владельцами домовых чатов в мессенджере MAX будут назначены региональные органы строительного надзора. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. Данное решение принято для обеспечения стабильной работы официальных каналов связи жильцов и повышения уровня безопасности в сфере ЖКХ.

В министерстве пояснили, что закрепление представителей жилищного надзора в качестве владельцев чатов позволит гарантировать их функционирование независимо от деятельности управляющих компаний. Разработка новой платформы осуществляется создателями MAX совместно с Минстроем при участии всех российских регионов.

Выбор мессенджера MAX обусловлен необходимостью обеспечения безопасности цифровой среды в сфере ЖКХ. В чатах будут реализованы специальные инструменты для защиты от мошенников и внедрены полезные для граждан отраслевые сервисы. Эта мера также направлена на предотвращение утечек персональных данных, которые возможны при использовании нерегулируемых сторонних площадок.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что домовой чат в MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года. По его словам, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp.