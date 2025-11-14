Рязань
Стало известно, что выброс плазмы от второй по силе вспышки года пройдет мимо
В пятницу, 14 ноября, вторая по силе вспышка солнечной активности в этом году достигла уровня X4.0. Однако, как и ожидалось, выброс плазмы от этой вспышки пройдет мимо Земли, не оказав на нашу планету никакого ударного воздействия. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Область 4274, из которой произошла вспышка, находится в безопасном положении с сильным угловым смещением. Несмотря на высокий уровень солнечной активности, очередное облако плазмы, уже четвертое за несколько дней, не угрожает Земле.

Такие ситуации, когда мощные солнечные события не оказывают влияния на нашу планету, являются обычными. Исключением являются лишь случаи крупных вспышек, происходящих в непосредственной близости к линии Солнце-Земля.