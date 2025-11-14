Скончался доктор исторических наук и профессор Дмитрий Точеный

Ульяновский государственный университет скорбит о смерти доктора исторических наук, профессора Дмитрия Точеного, который ушёл из жизни на 70-м году. Он был одним из основателей научной базы вуза и работал в нём с момента основания. Более 40 лет профессор совмещал научную и педагогическую работу, способствуя открытию специальностей «Регионоведение» и «История». За последние пять лет опубликовал семь учебных пособий, две хрестоматии и подготовил свыше 15 аспирантов к защите. Точеный 30 лет входил в диссертационные советы Самарского и Чувашского университетов и создал научную школу, изучающую развитие Среднего Поволжья и Ульяновской области. Прощание состоится 16 ноября в траурном зале морга Ульяновской областной клинической больницы.

Ульяновский государственный университет скорбит о потере доктора исторических наук, профессора Дмитрия Точеного, который скончался на 70-м году жизни. Пресс-служба вуза сообщила о его смерти, отметив, что Точеный был одним из основателей научной базы университета и работал в нем с момента его основания.

На протяжении более 40 лет профессор сочетал научную и педагогическую деятельность, благодаря чему в УлГУ были открыты новые специальности, такие как «Регионоведение» и «История». За последние пять лет он опубликовал семь учебных пособий и две хрестоматии, а также подготовил более 15 аспирантов к защите кандидатских диссертаций.

Дмитрий Точеный также занимал активную позицию в научном сообществе, являясь членом диссертационных советов в Самарском и Чувашском государственных университетах на протяжении 30 лет. Он основал научную школу, сосредоточенную на изучении экономических, социально-политических и культурных аспектов развития Среднего Поволжья и Ульяновской области.

Прощание с профессором Точеным состоится 16 ноября в траурном зале морга Ульяновской областной клинической больницы.