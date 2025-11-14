Рязань
Скончался доктор исторических наук и профессор Дмитрий Точеный
Ульяновский государственный университет скорбит о смерти доктора исторических наук, профессора Дмитрия Точеного, который ушёл из жизни на 70-м году. Он был одним из основателей научной базы вуза и работал в нём с момента основания. Более 40 лет профессор совмещал научную и педагогическую работу, способствуя открытию специальностей «Регионоведение» и «История». За последние пять лет опубликовал семь учебных пособий, две хрестоматии и подготовил свыше 15 аспирантов к защите. Точеный 30 лет входил в диссертационные советы Самарского и Чувашского университетов и создал научную школу, изучающую развитие Среднего Поволжья и Ульяновской области. Прощание состоится 16 ноября в траурном зале морга Ульяновской областной клинической больницы.

Прощание с профессором Точеным состоится 16 ноября в траурном зале морга Ульяновской областной клинической больницы.