С начала года сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани составила 5,3 млн
Всего с начала 2025 года 1 878 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 5 381 100 рублей. В мэрии напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.

С начала года общая сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани составила 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего с начала 2025 года 1 878 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5 381 100 рублей.

В мэрии напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.