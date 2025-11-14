С начала года сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани составила 5,3 млн

Всего с начала 2025 года 1 878 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 5 381 100 рублей. В мэрии напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.

