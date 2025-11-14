Рязанский медик расплакалась после увиденных условий в женской консультации

Рязанский медик, выпускница медуниверситета, рассказала о шокирующих условиях в женской консультации ОКПЦ на улице Крупской. Она была грубо встречена словами: «Штаны выверни и садись», — во время приема. Несмотря на опыт работы в медицине более 10 лет, её поразила грязь и запущенность: здание напоминало «облезлый сарай», помещения были прокуренными и пыльными, отсутствовали даже одноразовые пеленки для осмотра. Врач отметила чувство безысходности и желания как можно скорее уйти, сравнив атмосферу с фильмом ужасов. После визита она расплакалась, пояснив, что «в такой обстановке больше ничего и не хочется».

