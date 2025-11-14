Рязань
Рязанский медик расплакалась после увиденных условий в женской консультации
Рязанский медик, выпускница медуниверситета, рассказала о шокирующих условиях в женской консультации ОКПЦ на улице Крупской. Она была грубо встречена словами: «Штаны выверни и садись», — во время приема. Несмотря на опыт работы в медицине более 10 лет, её поразила грязь и запущенность: здание напоминало «облезлый сарай», помещения были прокуренными и пыльными, отсутствовали даже одноразовые пеленки для осмотра. Врач отметила чувство безысходности и желания как можно скорее уйти, сравнив атмосферу с фильмом ужасов. После визита она расплакалась, пояснив, что «в такой обстановке больше ничего и не хочется».

Рязанский медик поделилась шокирующими впечатлениями от посещения женской консультации в ОКПЦ на улице Крупской. Об этом выпускница медуниверситета сообщила редакции РЗН. Инфо.

«Штаны выверни и садись» — именно так встретили ее в консультации, когда она пришла на прием, узнав о своей беременности. Несмотря на более чем десятилетний опыт работы в государственной медицине и обширную практику в разных регионах, посещение учреждения ее сильно потрясло.

По словам медика, здание выглядело как «облезлый сарай», а внутри царила полная запущенность: прокуренные и пыльные помещения, где страшно даже прикоснуться к чему-либо. Она отмечает, что одноразовые пеленки для осмотра на гинекологическом кресле отсутствовали.

«Я почувствовала пустоту и безысходность, желание бежать оттуда со всех ног. Это было похоже на фильм ужасов», — подчеркнула она. Девушка призналась, что после посещения консультации расплакалась, пояснив, что «в такой обстановке больше ничего и не хочется».