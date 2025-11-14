Рязанский художник показал свои муралы в Забайкальском крае
Отмечается, что работы выполнены на многоэтажках в городе Краснокаменск. «Одно из крупнейших месторождений урана в мире. Совместный проект с Росатомом», — сообщил автор.
Рязанский художник показал свои муралы в Забайкальском крае. Об этом Александр Демин написал в Telegram-канале.
