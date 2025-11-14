Рязанских водителей предупредили о проведении рейдов в области

ГАИ анонсировала проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства. Рейды пройдут в пятницу и выходные. Нарушившим правила дорожного движения грозит штраф.