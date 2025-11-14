Рязанские специалисты отреставрировали редкую книгу из Франции
Рязанские специалисты отреставрировали редкую книгу «Histoire Populaire de La France». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки имени Горького.
Она вышла в 1882 году в Париже и иллюстрирована 245 гравюрами различных мастеров.
Книгу обработали от плесени, после чего разобрали на отдельные листы и помыли их, восстановили утраты, после чего вновь сшили книжные блоки, прикрепили новые форзацы, сделав переплет из полукожи.
После реставрации книга вернулась в Центр редких и ценных изданий библиотеки.
Фото: библиотека имени Горького