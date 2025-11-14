Рязань
Рязанские специалисты отреставрировали редкую книгу из Франции
«Histoire Populaire de La France» вышла в 1882 году в Париже и иллюстрирована 245 гравюрами различных мастеров. Книгу обработали от плесени, после чего разобрали на отдельные листы и помыли их, восстановили утраты, после чего вновь сшили книжные блоки, прикрепили новые форзацы, сделав переплет из полукожи. После реставрации книга вернулась в Центр редких и ценных изданий библиотеки.

Рязанские специалисты отреставрировали редкую книгу «Histoire Populaire de La France». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки имени Горького.

Она вышла в 1882 году в Париже и иллюстрирована 245 гравюрами различных мастеров.

Книгу обработали от плесени, после чего разобрали на отдельные листы и помыли их, восстановили утраты, после чего вновь сшили книжные блоки, прикрепили новые форзацы, сделав переплет из полукожи.

После реставрации книга вернулась в Центр редких и ценных изданий библиотеки.

Фото: библиотека имени Горького