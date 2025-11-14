Рязанские полицейские задержали 29-летнего взломщика гаражей

34-летний мужчина рассказал, что замок его гаража взломали, после чего украли аппарат для электросварки, велосипед и две алюминиевые фляги. С аналогичной проблемой обратился в полицию 32-летний житель. Из его гаража похитили аппарат для электросварки. Полицейские установили, что к краже причастен 29-летний молодой человек. Злоумышленника задержали. По предварительной информации полицейских, он взял углошлифовальную машинку, открыл гаражи и забрал из них ценные вещи. Сварочные аппараты он продал, алюминиевые фляги сдал как вторсырье. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

