Рязанская прокуратура внесла представление Управлению дорожного хозяйства после ДТП

Отмечается, что сотрудники провели проверку по факту аварии, произошедшей у дома № 82/33 на улице Ленинского Комсомола. В результате наезда автомобиля пострадала 17-летняя девушка. Установлено, что в районе пешеходных переходов отсутствует горизонтальная разметка, что создает потенциальную угрозу безопасности для участников дорожного движения.