Рязанская прокуратура внесла представление Управлению дорожного хозяйства после ДТП
Отмечается, что сотрудники провели проверку по факту аварии, произошедшей у дома № 82/33 на улице Ленинского Комсомола.
В результате наезда автомобиля пострадала 17-летняя девушка.
Установлено, что в районе пешеходных переходов отсутствует горизонтальная разметка, что создает потенциальную угрозу безопасности для участников дорожного движения.
Прокурор внес представление в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани, требуя устранить нарушения.