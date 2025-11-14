Рязанку осудили за убийство мужа

Инцидент произошел 17 мая 2025 года. По данным райсуда, пьяные супруги поругались из-за «беспричинной ревности» мужчины. Он схватил за волосы женщину, чтобы избить. Жительница взяла кухонный нож и ударила супруга в бедро, задев глубокую артерию. У мужчины началось обильное кровотечение, он умер на месте. Женщина частично согласилась с обвинениями. Ей вынесли приговор по части 1 статьи 114 УК РФ и осудили на 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения ее младшим ребенком возраста 14 лет. На приговор прокурор подал апелляцию.