Рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза»

Для участия нужно быть в костюме Деда Мороза или иметь какой-нибудь атрибут Нового года. Забег состоится 18 ноября в Верхнем городском парке. Регистрация спортсменов начнется в 14:45.