Рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза»
Рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза». Об этом сообщила пресс-служба администрации.
Для участия нужно быть в костюме Деда Мороза или иметь какой-нибудь атрибут Нового года.
Забег состоится 18 ноября в Верхнем городском парке.
Регистрация спортсменов начнется в 14:45. Необходимо иметь медицинский допуск.
Заявки принимаются по телефону: 25-51-36.
Возрастное ограничение 6+.