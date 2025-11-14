Рязанцев пригласили на выставку кошек и день рождения Деда Мороза

Рязанцев пригласили на выставку кошек и день рождения Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ «Марко Молл»

Выставка животных пройдет 15-16 ноября. Рязанцы смогут присмотреть питомца у заводчиков и получить консультации по уходу и кормлению. Выставка будет работать с 10:00 до 19:00, вход платный.

Помимо этого, рязанцев пригласили на День рождения Деда Мороза, который состоится 15 ноября. В программе: творческое занятие по созданию подарков, выступление ходулистов, крио‑шоу со ледяными и завораживающими эффектами и общее поздравление новогоднего волшебника. Начало в 14:30, вход свободный.

Возрастное ограничение 0+