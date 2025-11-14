Рязань
Рязанцев пригласили на бесплатную встречу с психологом

Рязанцев пригласили на бесплатную встречу с психологом. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ «Марко Молл».

Жители 21 и 22 ноября смогут пройти бесплатное медицинское обследование.

Что узнают о своем здоровье посетители торгового центра:

  • анализ крови на уровень глюкозы и холестерина;
  • кардиовизор (экспресс‑оценка работы сердца);
  • спирометрия — исследование функции дыхания, которое помогает выявить отклонения в работе легких;
  • смокелайзер (определение уровня угарного газа — особенно полезно для тех, кто уверен, что «одна сигарета в день — это почти ЗОЖ»).

Прием будут вести терапевт и две квалифицированные медсестры.

А 23 ноября в 15:00 на фудкорте состоится встреча с психологом Ренатой Киселёвой. Тема беседы: «Семейные сценарии: не повторить детство, а создать свое».

Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6+7 (915) 803-40-68ff001b7626038

Возрастное ограничение 0+