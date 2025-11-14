Рязанцев пригласили на бесплатную встречу с психологом
Рязанцев пригласили на бесплатную встречу с психологом. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ «Марко Молл».
Жители 21 и 22 ноября смогут пройти бесплатное медицинское обследование.
Что узнают о своем здоровье посетители торгового центра:
- анализ крови на уровень глюкозы и холестерина;
- кардиовизор (экспресс‑оценка работы сердца);
- спирометрия — исследование функции дыхания, которое помогает выявить отклонения в работе легких;
- смокелайзер (определение уровня угарного газа — особенно полезно для тех, кто уверен, что «одна сигарета в день — это почти ЗОЖ»).
Прием будут вести терапевт и две квалифицированные медсестры.
А 23 ноября в 15:00 на фудкорте состоится встреча с психологом Ренатой Киселёвой. Тема беседы: «Семейные сценарии: не повторить детство, а создать свое».
Регистрация по ссылке:
Возрастное ограничение 0+