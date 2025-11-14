Рязанца, ударившего знакомого ножом в грудь, заключили под стражу

Ударившего знакомого ножом в грудь рязанца заключили под стражу. Об этом сообщили 14 ноября в пресс-службе СК СКР по региону.

39-летнего мужчину по ходатайству следователя заключили под стражу по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошел 12 ноября. Пьяный подозреваемый поссорился с 41-летним знакомым и ударил его ножом. Потерпевшему оказали медпомощь. Он остался жив.