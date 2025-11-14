Рязанца осудят за использование поддельного водительского удостоверения

По версии следствия, обвиняемый через мессенджер приобрел документ, который получил через почтовое отправление. В июне 2025 года, управляя автомобилем, мужчина был остановлен сотрудниками ДПС. Уголовное дело направили в суд.