Рязанца осудят за использование поддельного водительского удостоверения
