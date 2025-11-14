Россиянам назвали стоимость самого дорогого тура в России в 2025 году

В 2025 году самым дорогим туром, проданным в России, стала путевка на Мальдивы, стоимость которой составила 7,8 миллиона рублей, сообщает ТАСС. В то же время Турция остается лидером среди популярных направлений для россиян: на нее пришлось более половины всех дорогостоящих бронирований за первые три квартала 2025 года. Каждый десятый турист выбрал поездку в Объединенные Арабские Эмираты, а Египет замыкает тройку лидеров. Мальдивы и Таиланд занимают четвертое и пятое места соответственно. Напомним, на фоне роста цен на авиабилеты, в России обсуждается возможность введения предельного уровня наценки в праздничные дни.

