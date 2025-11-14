Российские ученые разработали невидимые для бактерий антибиотики

В последние пять лет устойчивость микробов к антибиотикам выросла на 40%, и каждая шестая бактериальная инфекция становится не лечимой. Ежегодно от антибиотикорезистентности умирают около 5 млн человек, сообщает ВОЗ. В ответ учёные Пермского Политеха разработали технологию создания «зеркальных» пептидных антибиотиков, которые бактерии не распознают и не могут защититься от них. Для безопасного и эффективного применения таких лекарств требуется очистка от примесей. Исследователи протестировали колонки для разделения молекул и выявили, что колонка АК-59 быстро и эффективно отделяет аминокислоты — основу новых антибиотиков. Эта технология ускорит контроль качества препаратов и поможет создать более действенные антибиотики против тяжёлых инфекций.

Ученые объясняют, что современные антибиотики перестают действовать, потому что бактерии меняют свои защитные механизмы. Пептидные антибиотики могут разрушать защитные оболочки бактерий, но и к ним микробы тоже начинают адаптироваться. Чтобы обойти эту защиту, исследователи создали «зеркальные» версии молекул, которые бактерии не распознают.

Для того чтобы сделать такие лекарства безопасными и эффективными, необходимо тщательно очищать их от примесей. В ходе своих экспериментов ученые протестировали специальные колонки, которые помогают разделять эти «зеркальные» молекулы. Они обнаружили, что колонка АК-59 позволяет быстро и эффективно разделять аминокислоты — строительные блоки для новых антибиотиков.

Эта новая технология поможет ускорить контроль качества лекарств и приблизит создание антибиотиков, которые будут более эффективны в борьбе с тяжелыми инфекциями.