Российские ученые разработали невидимые для бактерий антибиотики

В последние пять лет устойчивость микробов к антибиотикам возросла на 40%, и теперь каждая шестая бактериальная инфекция в мире не поддается лечению. По данным Всемирной организации здравоохранения, от антибиотикорезистентности ежегодно умирает около 5 миллионов человек. В ответ на эту проблему исследователи Пермского Политеха разработали новую технологию, которая может помочь создать более эффективные антибиотики.
Ученые объясняют, что современные антибиотики перестают действовать, потому что бактерии меняют свои защитные механизмы. Пептидные антибиотики могут разрушать защитные оболочки бактерий, но и к ним микробы тоже начинают адаптироваться. Чтобы обойти эту защиту, исследователи создали «зеркальные» версии молекул, которые бактерии не распознают.
Для того чтобы сделать такие лекарства безопасными и эффективными, необходимо тщательно очищать их от примесей. В ходе своих экспериментов ученые протестировали специальные колонки, которые помогают разделять эти «зеркальные» молекулы. Они обнаружили, что колонка АК-59 позволяет быстро и эффективно разделять аминокислоты — строительные блоки для новых антибиотиков.
Эта новая технология поможет ускорить контроль качества лекарств и приблизит создание антибиотиков, которые будут более эффективны в борьбе с тяжелыми инфекциями.