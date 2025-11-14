Путин подписал указ о назначении судей в Рязанской области
В пятницу, 14 ноября, президент подписал указ о назначении заместителем председателя Рязанского областного суда Андрея Жирухина, заместителем председателя Сасовского районного суда Рязанской области назначена Оксана Коробкова.
Путин подписал указ о назначении судей в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба рязанского областного суда.
Фото: Рязанский областной суд