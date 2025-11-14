Павел Малков: Рязанская область — в лидерах кластерного развития страны

Губернатор Павел Малков сообщил о том, что Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ подвела итоги первого Национального рейтинга кластерного развития. Рязанская область заняла третье место в стране. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Губернатор Павел Малков сообщил о том, что Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ подвела итоги первого Национального рейтинга кластерного развития. Рязанская область заняла третье место в стране. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

«Рязанская область — в лидерах кластерного развития страны, — подчеркнул Павел Малков, — Сегодня у нас работает 21 промышленный кластер. Объединения помогают предприятиям развиваться, получать региональную поддержку и привлекать федеральное финансирование. Участники кластеров реализуют 18 совместных проектов по выпуску импортозамещающей продукции с объемом инвестиций более 760 млн руб. Наши предприятия создают инновационную продукцию, которая заменяет зарубежные аналоги в разных сферах: от роботизированных систем до детской одежды».