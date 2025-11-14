Павел Малков: продолжаем газифицировать села в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал работу, которая ведется в регионе по программе бесплатной газификации частных домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. «Продолжаем газифицировать села. Благодаря программе, инициированной нашим Президентом, растет число газифицированных домов. Рязанцы подали более 14 тысяч заявок на подключение к газовой сети, почти 10 тысяч из них уже исполнены», — отметил глава региона.

Павел Малков подчеркнул, что государство бесплатно строит газопровод до границ участка. На региональном уровне помогают малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и ветеранам в приобретении и подключении газового оборудования, чтобы провести газ в дом. Недавно расширили перечень льготников — теперь выплаты и субсидии на догазификацию могут получить семьи участников СВО.