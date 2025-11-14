Несколько поездов, следующих через Рязань, задержались в пути
Несколько поездов «Таврия», следующих через Рязань, задержались в пути. Об этом
По состоянию на 9:00 14 ноября опаздывают в Крым следующие поезда, двигающиеся через Рязань:
- № 092 Москва — Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на два часа;
- № 028 Москва — Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на полтора часа.
Из Крыма:
- № 068 Симферополь — Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на четыре с половиной часа;
- № 092 Севастополь — Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на три часа.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться.