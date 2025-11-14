Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
ЦБ USD 80.6 -0.69 14/11
ЦБ EUR 93.7 -0.49 14/11
Нал. USD 81.80 / 81.40 14/11 11:30
Нал. EUR 95.00 / 95.50 14/11 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 141
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 594
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 934
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 246
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Названа зарплата, которую должны получать россияне для пенсии в 45 тысяч рублей
По словам эксперта по финансам, бизнеса-эксперт Pronline Дмитрия Трепольского, чтобы получать пенсию 45 тысяч рублей, нужно заработать около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Для этого надо получать 230 тысяч рублей в месяц на протяжении 26 лет, отметил эксперт. «Накопить такое количество баллов для среднего россиянина — задача крайне сложная, или, лучше сказать, невозможная. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, ограничено законом и составляет 10», — уточнил Трепольский.

Названа зарплата, которую должны получать россияне для пенсии в 45 тысяч рублей. Об этом 14 ноября «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, чтобы получать пенсию 45 тысяч рублей, нужно заработать около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Для этого надо получать 230 тысяч рублей в месяц на протяжении 26 лет, отметил эксперт.

«Накопить такое количество баллов для среднего россиянина — задача крайне сложная, или, лучше сказать, невозможная. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, ограничено законом и составляет 10», — уточнил Трепольский.

Вероятность, что средняя пенсия в России достигнет 45 тысяч рублей в ближайшие два года, практически нулевая, считает финансист. Это, по его мнению, следует рассматривать как цель.

Трепольский указал, что резкое повышение средней пенсии с текущих 25 до 45 тысяч рублей потребует «колоссальных бюджетных вливаний».

В будущем, по его мнению, необходим комплекс системных реформ: создание высокопроизводительных рабочих мест с высокими «белыми» зарплатами; дальнейшая работа по выводу заработка из тени.