Названа зарплата, которую должны получать россияне для пенсии в 45 тысяч рублей. Об этом 14 ноября «Газете.Ru»
По его словам, чтобы получать пенсию 45 тысяч рублей, нужно заработать около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Для этого надо получать 230 тысяч рублей в месяц на протяжении 26 лет, отметил эксперт.
«Накопить такое количество баллов для среднего россиянина — задача крайне сложная, или, лучше сказать, невозможная. Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, ограничено законом и составляет 10», — уточнил Трепольский.
Вероятность, что средняя пенсия в России достигнет 45 тысяч рублей в ближайшие два года, практически нулевая, считает финансист. Это, по его мнению, следует рассматривать как цель.
Трепольский указал, что резкое повышение средней пенсии с текущих 25 до 45 тысяч рублей потребует «колоссальных бюджетных вливаний».
В будущем, по его мнению, необходим комплекс системных реформ: создание высокопроизводительных рабочих мест с высокими «белыми» зарплатами; дальнейшая работа по выводу заработка из тени.