На Солнце зафиксировали крупную вспышку

«Очень крупная вспышка» произошла в пятницу, 14 ноября. Ее балл составил Х4.0 (последний класс мощности). Ранее на Земле зарегистрировали затяжную магнитную бурю уровня G4.7.