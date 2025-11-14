На Солнце зафиксировали крупную вспышку
На Солнце зафиксировали крупную вспышку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
«Очень крупная вспышка» произошла в пятницу, 14 ноября. Ее балл составил Х4.0 (последний класс мощности).
Ранее на Земле зарегистрировали затяжную магнитную бурю.