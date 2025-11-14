Рязань
Минюст включил в реестр иноагентов журналистов Кривошееву и Костюченко
