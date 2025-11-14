Минюст включил в реестр иноагентов журналистов Кривошееву и Костюченко

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него журналистов Кирилла Кривошеева, Елену Костюченко и экономиста Рубена Ениколопова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По информации Минюста, 14 ноября в реестр были внесены также данные о компании «Форпост». Все три фигуранта списка на данный момент проживают за границей. Им вменяется участие в создании или распространении материалов, связанных с другими иностранными агентами или организациями, признанными нежелательными на территории России. Данный шаг продолжает курс российского правительства на ужесточение контроля над деятельностью иностранных агентов и организаций, действующих вне страны.

