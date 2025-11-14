Минцифры дополнило «белый список» сайтов

В список сайтов, работающих при ограничениях мобильного интернета, вошли сайты государственных органов, «Почта России», система цифровой маркировки «Честный знак», РЖД, Туту. ру, «Альфа-банк», 2ГИС, такси «Максим», Gismeteo и ряд федеральных СМИ. Ранее в СМИ появилась информация, что в «белый список» вошел Telegram. Информацию позже опровергли.