Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В филармонии пройдет рок-опера «Карамазовы», в театре драмы начнется X Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной».

Во дворце молодежи состоится спектакль «Там, на неведомых дорожках», а в Руки ВВерх! Баре выступит группа [AMATORY].

На трассе АСК «Атрон» пройдет заключительный этап — финал ZDT RACING, а в выставочном зале Рязанского художественного музея им. И. П. Пожалостина состоится открытие выставки оммажей современных российских художников «Посвящения».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».