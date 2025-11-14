Эксперты предрекли россиянам массовые сокращения в 2026 году

По словам экспертов, процесс сокращений набирает массовый характер: при замедлении экономики бизнесы переходят от развития к выживанию, и один из первых инструментов антикризисного управления — снижение расходов на сотрудников. Отмечается, что сильнее всего увольнения затронут банковский сектор, компании, занимающиеся добычей и транспортировкой ресурсов, а также смежные экспортно-ориентированные отрасли. Под риск попадут дублирующие функции — маркетинг, административный персонал и часть инженерно-технических специалистов. При этом профессии, связанные с интеллектуальным и эмоциональным трудом — юристы, психологи, консультанты, специалисты по продажам — останутся более «защищёнными».

Эксперты предрекли россиянам массовые сокращения в 2026 году. Об этом пишет Life.

По словам экспертов, процесс сокращений набирает массовый характер: при замедлении экономики бизнесы переходят от развития к выживанию, и один из первых инструментов антикризисного управления — снижение расходов на сотрудников.

Отмечается, что сильнее всего увольнения затронут банковский сектор, компании, занимающиеся добычей и транспортировкой ресурсов, а также смежные экспортно-ориентированные отрасли. Под риск попадут дублирующие функции — маркетинг, административный персонал и часть инженерно-технических специалистов.

При этом профессии, связанные с интеллектуальным и эмоциональным трудом — юристы, психологи, консультанты, специалисты по продажам — останутся более «защищёнными».

Ранее стало известно, что рост реальных зарплат в России практически остановится в 2026 году. Эксперты считают, что замедление роста зарплат может привести к снижению покупательной способности и росту теневой занятости, однако это поможет сдержать инфляцию.