Два молодых рязанца обокрали автомобиль

В полицию обратились жители и сообщили, что видели, как двое мужчин открыли капот автомобиля «ВАЗ-2107», припаркованного на Народном бульваре. Забрав аккумулятор, они закрыли капот и удалились. Оперативники установили, что машину взломали. Позже стало известно, что к краже причастны 21-летний и 18-летний жители Рязани. Возбуждено уголовное дело.

Два молодых рязанца обокрали автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратились жители и сообщили, что видели, как двое мужчин открыли капот автомобиля «ВАЗ-2107», припаркованного на Народном бульваре. Забрав аккумулятор, они закрыли капот и удалились.

Оперативники установили, что машину взломали.

Позже стало известно, что к краже причастны 21-летний и 18-летний жители Рязани.

Возбуждено уголовное дело.