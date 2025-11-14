ЦБ утвердит новый перечень признаков подозрительных операций

ЦБ утвердит новый перечень признаков подозрительных операций. Об этом 14 ноября сообщило ТАСС.

Новый перечень Банк России утвердит с 1 января 2026 года.

На признаки мошенничества начнут проверять операции с цифровым рублем. Также подозрительным будет считаться смена номера телефона на «Госуслугах» за 48 часов до распоряжения о переводе средств.

Ранее стало известно, что проверяться будут операции через СБП от 200 тысяч рублей «незнакомому» получателю.