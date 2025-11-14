Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 141
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 594
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 934
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 246
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
ЦБ утвердит новый перечень признаков подозрительных операций
ЦБ утвердит новый перечень признаков подозрительных операций. Об этом 14 ноября сообщило ТАСС.

Новый перечень Банк России утвердит с 1 января 2026 года.

На признаки мошенничества начнут проверять операции с цифровым рублем. Также подозрительным будет считаться смена номера телефона на «Госуслугах» за 48 часов до распоряжения о переводе средств.

Ранее стало известно, что проверяться будут операции через СБП от 200 тысяч рублей «незнакомому» получателю.